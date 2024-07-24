В Чехове стартовали работы по благоустройству центрального сквера

Проект обновления пространства центрального сквера в Чехове включает озеленение территории, установку новых архитектурных форм и организацию мероприятий для всех жителей с акцентом на доступность для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Чехове начались работы по благоустройству общественного пространства — «Бульвар имени А. П. Чехова», который стал победителем рейтингового голосования на единой федеральной онлайн-платформе по выбору территорий для благоустройства, проведенного в 2022 году. В настоящее время идет демонтаж старого покрытия и конструкций. Планируемая дата окончания работ — 5 августа 2024 года.

В ближайшее время планируется установить малые архитектурные формы, организовать наружное освещение и видеонаблюдение, а также реконструировать фонтан. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие тротуаров и площадок, заменить лавочки, урны и установить качели. Завершится благоустройство сквера озеленением территории, благодаря которому здесь появится вишневый сад.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Чехов. Завершение работ по благоустройству запланировано до 10 октября 2024 года.

Обновленный сквер станет не только местом для отдыха и прогулок, но и площадкой для культурных и образовательных мероприятий. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.