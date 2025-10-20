В Чехове школьники познакомились с коммунальной техникой

Экскурсию на предприятие МБУ "Чеховское благоустройство" организовали для учеников 7 класса лицея № 4. Вместе с учащимися автопарк осмотрели глава округа Михаил Собакин и представители администрации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициативу проведения мероприятий по ознакомлению детей с работой муниципальных предприятий, которые ежедневно обеспечиваю чистоту и порядок, озвучил в ходе еженедельного совещания губернатор Андрей Воробьев.

Директор МБУ "Чеховское благоустройство" рассказал о предназначении машин, находящихся в автопарке. Уже сейчас вся техника подготовлена к зиме, на тракторах установлено специальное оборудование для чистки дорог и уборки снега. Ребята увидели прицеп-дробилку для измельчения спиленных веток, осмотрели моечное оборудование, которое устанавливают на машины малой механизации для мытья тротуаров и пешеходных дорожек.

Школьники познакомились с техникой в работе, им продемонстрировали как происходит отсыпка дорог асфальтной крошкой и последующая ее утрамбовка. Большой интерес у ребят вызвала возможность посидеть в кабинах машин и даже попробовать управлять техникой.

«Мы обязательно продолжим такие мероприятия и покажем нашим школьникам работу всех коммунальных служб, которые задействованы в обеспечении комфорта наших жителей и наведении чистоты в нашем округе», - отметил Михаил Собакин.

