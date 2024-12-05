В Чехове проверили состояние территорий в районе домов 81А и 81Б по улице Чехова

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов провел проверку состояния территории в районе домов 81А и 81Б по улице Чехова. В администрацию ранее поступили обращения от местных жителей о нарушениях в содержании указанной территории, поэтому была организована данная выездная проверка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время обхода, который прошел на этой неделе, Павел Сибарсов отметил, что существенных нарушений содержания территории не было выявлено. Это свидетельствует о том, что работы по благоустройству и поддержанию порядка в данном районе проводятся в необходимых объемах и своевременно.

Заместитель главы округа также напомнил жителям, что они могут напрямую обращаться с просьбами о проведении тех или иных работ в профильные учреждения. Граждане могут подавать обращения в Управление контрольной деятельностью по телефону 8 (496) 723-58-36, а также в Управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 727-91-10. Кроме того, для оперативного решения вопросов можно обращаться в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43 и в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа по телефону 8 (496) 723-00-04.

Эти действия направлены на улучшение качества жизни горожан и поддержку их инициатив для дальнейшего благоустройства Чехова. Администрация округа активно работает над тем, чтобы услышать каждого жителя и оперативно реагировать на его просьбы и предложения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.