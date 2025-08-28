В Чехове прошло торжественное открытие обновленного спортивно-игрового комплекса

сегодня в 13:26

Завершились работы по реконструкции детского игрового и универсального спортивного комплекса на улице Чехова у Дома культуры «Дружба», установленного по программе губернатора «Наше Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На детской игровой площадке строители установили новые игровые элементы – горки, качели, карусели и лесенки. Также обустроили зону для воркаута.

В рамках проекта была обновлена универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. Строители заменили ограждение, покрытие, футбольные и баскетбольные элементы.

На двух площадках рабочие полностью обновили резиновое покрытие, скамейки и урны, выровняли подходы к игровой зоне и уличному тренажерному комплексу, установили 47 фонарей и 10 опор для них, а также камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Общая площадь реконструкции составила 900 кв.м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.