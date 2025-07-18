В Чехове прошла встреча с жителями в формате выездной администрации
Фото - © Администрация м.о. Чехов
Жители поселка Любучаны муниципального округа Чехов и близлежащих населенных пунктов смогли задать актуальные вопросы профильным заместителям главы в формате «Выездной администрации», сообщает ерсс-служба администрации округа.
Среди озвученных просьб: восстановление дорожного покрытия, благоустройство территории у дома 10 по улице Заводская, транспортная доступность и другие. Не осталась без внимания и жилищно-коммунальная сфера: содержание и ремонт подъездов, утепление торцов дома, ремонт крыши и устранение течи, отсыпка дорог, организация разворотных площадок и обустройство освещения.
Все оставленные обращения жителей были оформлены в протокол и взяты в работу профильными службами.
Жители м. о. Чехов могут получить консультацию по всем вопросам в территориальных отделах:
- Чеховский ТО
Конт.тел.: +7 (49-67) 26-91-52;
Адрес: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 13б.
- Стремиловский ТО
+7 (49-67) 27-91-17;
Адрес: с. Дубна, д. 30, 2 этаж, кабинет 230.
- Баранцевский ТО
+7 (49-67) 24-14-12;
Адрес: с. Новый Быт, ул. Новая, д. 8а, 2 этаж.
- Столбовая — Любучаны ТО
+7 (49-67) 24-32-46;
Адрес: с. Троицкое д. 4/1.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.