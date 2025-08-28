В Чехове прошла ежегодная педагогическая конференция

Традиционная ежегодная педагогическая конференция прошла в Чехове. Августовская конференция педагогической общественности — это встреча директоров школ, педагогов, работников системы дошкольного и дополнительного образования для подведения итогов прошедшего учебного года и определения задач на новый образовательный цикл. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В м. о. Чехов работают 33 общеобразовательных школы, 39 дошкольных учреждений, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также 1 объект дополнительного образования. В этих учреждениях обучаются около 30 тысяч учеников, а педагогический коллектив насчитывает более 1 450 специалистов.

В этом году восемь выпускников Чехова набрали наивысшие баллы по ЕГЭ в различных дисциплинах. Средний балл по ключевым предметам среди наших выпускников выше среднего по России и Московской области. Два ученика средней школы № 10 стали призерами Всероссийской олимпиады по праву и обществознанию. По результатам ежегодного рейтинга топ-100 учебных заведений Московской области три школы нашего округа вошли в этот престижный список — гимназия № 7 (22 место), средняя школа № 10 (62 место) и средняя школа № 3 (88 место).

Впервые в этом году в м. о. Чехов реализована большая программа ремонта образовательных учреждений. В 44 зданиях было выполнено 83 вида работ. В двенадцати зданиях (7 школ и 5 детских садов) отремонтировали системы отопления, в десяти зданиях — кровлю, в тринадцати заменили и отремонтировали оконные конструкции. Помимо этого, вели ремонт внутренних помещений, в том числе спортивных залов.

Традиционно в ходе конференции наградили отличившихся работников системы образования почетными грамотами от министерства образования Московской области, от Совета депутатов м. о. Чехов и грамотами от Чеховского Благочиния. Благодарственные письма главы м. о. Чехов вручили победителям регионального и федерального этапов конкурса на денежное поощрение лучших учителей Московской области. По итогам года ими стали Людмила Бурых, учитель русского языка и литературы Нерастанновской СОШ и Анна Деодатова, учитель английского языка Новобытовской СОШ.

«Спасибо за признание, что нас поддерживают и работа наша отмечается государством и администрацией. Сегодня очень приятно встретить коллег, увидеть результаты, которые мы достигаем вместе. Я много занимаюсь волонтерской деятельностью, сотрудничаю с проектом «Движение Первых», являюсь наставником детей в конкурсе «Большая перемена». Считаю, что моя активная жизненная позиция позволила одержать победу в конкурсе, где оценивается работа педагога в разных направлениях: как учителя-предметника, как классного руководителя, и как навигатора, наставника для детей. Но самое главное — это то, что я вижу, как раскрываются таланты моих ученики», — поделилась Анна Деодатова.

Получили грамоты победители муниципального этапа конкурсного отбора на премию губернатора Московской области. Среди них — учитель биологии средней школы № 10 Екатерина Емельяненко.

«Меня сегодня тронули слова нашего Благочинного Чеховского церковного округа, игумена Сергия. Действительно, наша профессия невозможна без любви. Без нее учитель станет просто хранилищем, в котором сложены какие-то определенные знания. Каждый педагог на своем рабочем месте, в первую очередь, призван учить любви и уважению. Если будет любовь, то и предмет для детей станет легким и любимым. Я желаю нашим ученикам ставить цели, идти к ним и достигать. И, конечно же, успехов, мира нам и добра вокруг», — отметила Екатерина Емельяненко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.