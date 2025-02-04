В Чехове пройдет комплексное благоустройство дворов и общественных пространств

В 2025 году на четырех дворовых территориях пройдет комплексное благоустройство. Работы проведут по адресам: ул. Мира, д. 11, 12, 13, 15, 16, д. Манушкино, д. 26, 17, 18, 25, ул. Дружбы, д. 2а, 6/2, 6/1,15, ул. Чехова д. 61, 59. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По губернаторской программе будут установлены игровая и спортивная площадки на ул. Чехова, д. 45. Кроме того, на 11 площадках проведут замену и модернизацию покрытия и элементов.

В этом году запланированы проектно-изыскательные работы в сквере за клубом «Энергомаш» и «Аллее Любви» по ул. Московской, а уже в 2026 году общественные пространства полностью преобразятся.

Также в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Комфортная городская среда» проведут благоустройства каскада прудов на р. Теребенка и Губернского леса.

Помимо этого, в Центральном парке г. Чехов запланировано:

подключение парка централизованными инженерным сетям — строительство ТП, водоснабжение, водоотведение;

установки кафе и всесезонного павильона для мастер-классов;

парковка для автотранспорта;

административно-хозяйственный блок;

детская, волейбольная и спортивная площадки;

ротонда;

дорожно-тропиночная сеть;

Реализация объекта запланирована в 2025–2026 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.