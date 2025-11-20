В Чехове проходит обучение на специалистов беспилотной авиации

Накануне глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин посетил учебный авиационно-спортивный центр ДОСААФ, который находится на аэродроме в деревне Волосово и вручил отличившимся выпускникам курса благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С апреля 2023 года центр специализируется на подготовке специалистов в области беспилотной авиации, включая обучение FPV-пилотов для участия в специальной военной операции. Недавно курс успешно завершили бойцы из Луганской и Донецкой народных республик, которые в течение месяца осваивали типы БПЛА, их устройство и практические навыки управления.

За весь период работы центр подготовил почти 1200 специалистов, из которых 873 — действующие военнослужащие.

«Большую работу аэроклуб ведет по воспитанию и обучению подрастающего поколения. На базе центра реализуются проекты «Юнармейский десант», «Суворовский десант» и «Артиллерийская дуэль». С 2018 года свыше 5 тысяч юнармейцев прошли здесь курсы дополнительного образования. В рамках проекта «Zащитник Отечества» юнармейцы отряда «Орленок» из Любучанской средней школы совершенствуют навыки управления БПЛА, изучают тактическую медицину и проходят начальную парашютную подготовку», — рассказал Михаил Собакин.

