В Чехове принять участие в акции «Коробка храбрости» можно до 5 декабря

Директор частной школы «Квентин», сторонник партии Ольга Калакина поделилась, что впервые приняла участие в данной акции и сделала это с большой радостью совместно с педагогами, студентами, родителями школы.

Акция направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в больничных стационарах. Принять участие могут все желающие до 5 декабря. После — все собранное будет передано в «Добрые комнаты» для детей, проходящих лечение, чтобы сделать процесс их пребывания в больнице наиболее комфортным.

Боксы для сбора игрушек расположены в местном отделении партии по адресу: г. Чехов, ул. Дружбы, 21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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