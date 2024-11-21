В Чехове открылись занятия по подготовке инструкторов по авиамоделированию

На базе Нерастанновской школы городского округа Чехов начались занятия в кружке по подготовке школьников — инструкторов по экспериментальному авиационно-космическому моделированию. Ребята смогут обучиться азам конструирования моделей самолетов и ракет, установке и настройке радиоаппаратуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они узнают, как создается подъемная сила и для чего нужна обтекаемость крыла, а также познакомятся с настоящим летчиком, командиром самолета, руководителем проекта «Буран — Возрождение» Сергеем Морозовым. Он будет обучать ребят всему необходимому.

Это направление дополнительного образования расширяет возможности школьников, интересующихся авиацией и космосом. Занятия помогут им развить свои технические навыки, узнать больше об устройстве летательных аппаратов и, возможно, определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.