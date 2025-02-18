В Чехове открыли восьмую «Парту Героя»

В преддверии Дня Защитника Отечества глава Чехова Михаил Собакин совместно с профильными заместителями открыли «Парту Героя» в честь выпускника средней школы № 1 Романа Волкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На церемонии присутствовали родные и близкие военнослужащего.

Роман Волков родился в семье военных.

«С ранних лет он впитал в себя дух воинского братства, что и определило его дальнейший жизненный путь. Служба в армии и участие в специальной военной операции — это шаги, которые требуют не только смелости, но и безграничной преданности своей Родине. Именно поэтому, получив в конце сентября 2022 года повестку, ушел в зону СВО», — отметил Михаил Собакин.

При выполнении боевого задания 8 сентября 2023 года старшина мотострелковой роты Роман Волков погиб.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества.

Благодаря инициативе «Единой России» в Чехове открылась восьмая «Парта Героя».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.