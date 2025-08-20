В Чехове откроется новый корпус школы № 3

В м. о. Чехов скоро откроется новый корпус школы № 3. Новый корпус позволил впервые в истории образовательного учреждения перевести обучение детей в одну смену, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы смогли обеспечить наших детей комфортными условиями обучения в рамках масштабной программы по развитию образовательной инфраструктуры в Московской области», — отметил глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

С 1-го сентября здесь начнется реализация проекта «Школа полного дня». Он подразумевает создание новой модели образовательной организации с единой современной экосистемой, объединяющей образовательный, развивающий, оздоровительный процессы.

«Школа полного дня» — это прежде всего ответ на социальный запрос родителей и общества, когда в рамках одного учреждения ребенок в течение дня находится под присмотром педагогов, обеспечен питанием, имеет возможность приготовить письменные домашние задания, посетить секции и кружки и, что самое главное — находится в безопасности. Основная задача «Школы полного дня» — занять ребенка с максимальной пользой для него самого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.