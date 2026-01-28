В Чехове дорожные службы продолжают уборку снега после снегопадов

Дорожные службы и дворники Чехова продолжают расчистку снега на муниципальных дорогах и дворовых территориях после недавних снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вся техника МБУ «Чеховское благоустройство» задействована для уборки снега на территории округа. К работам дополнительно привлекается арендованная техника, а также помощь оказывают коммерческие предприятия. На данный момент коммунальные службы уже расчистили более 400 километров муниципальных дорог.

Сегодня работы по расчистке продолжаются. С 29 января рабочие начнут расширять дороги в местах, где это необходимо. За время двух снегопадов силами МБУ «Чеховское благоустройство» вывезено 14,5 тысячи кубометров снега. Вывоз снега ведется в непрерывном режиме и будет продолжаться до полной очистки округа.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что уборка проводится с учетом обращений жителей и продлится до полной нормализации дорожной обстановки. Работы выполняются по утвержденному графику и регламенту. Все маршруты уборки отображаются в «Яндекс.Картах» и интегрируются в «Яндекс.Вектор».

На балансе муниципалитета находится около 940 километров дорог, 146 сельских населенных пунктов, более 450 СНТ, 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных территорий, 282 детские игровые и 138 спортивных площадок.

Заявки по уборке снега принимаются по телефону МБУ «Чеховское благоустройство» 8 (800) 300-87-43 (с 8:00 до 17:00). О внештатных ситуациях можно сообщить на горячую линию 8-800-200-10-67. За содержание региональных дорог отвечает ГБУ МО «Мосавтодор» по телефону 8 (800) 250-40-04.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.