В Чехии полиция задержала фургон с 30 мигрантами
В Чехии сотрудники полиции задержали фургон, в котором находились 30 нелегальных мигрантов недалеко от Праги, пишут «Известия».
Грузовик был остановлен на 18-м км трассы D8 был. В полуприцепе прятались около 30 иностранцев. Полиция перекрыла шоссе и использовала вертолет, чтобы найти пытавшихся сбежать.
В пресс-службе полиции отметили, что, вероятно, в грузовике перевозили «транзитных мигрантов», которые должны были перебраться в другую страну Евросоюза.
В задержанном грузовике был один мертвый человек, а у нескольких мигрантов наблюдалось плохое состояние здоровья.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих мигрантов. Их подозревают в массовой подделке документов и мошенничестве.