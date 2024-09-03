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В Чехии полиция задержала фургон с 30 мигрантами

В Чехии сотрудники полиции задержали фургон, в котором находились 30 нелегальных мигрантов недалеко от Праги, пишут « Известия ».

Грузовик был остановлен на 18-м км трассы D8 был. В полуприцепе прятались около 30 иностранцев. Полиция перекрыла шоссе и использовала вертолет, чтобы найти пытавшихся сбежать.

В пресс-службе полиции отметили, что, вероятно, в грузовике перевозили «транзитных мигрантов», которые должны были перебраться в другую страну Евросоюза.

В задержанном грузовике был один мертвый человек, а у нескольких мигрантов наблюдалось плохое состояние здоровья.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих мигрантов. Их подозревают в массовой подделке документов и мошенничестве.