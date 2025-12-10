В Быковской школе Раменского округа прошел урок мужества ко Дню Героев Отечества

В Быковской школе №15 Раменского округа прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Героев Отечества. Для школьников организовали мастер-классы по 3D-печати, сбору и упаковке гуманитарной помощи для участников СВО, изготовлению сувениров-оберегов, а также встречи с почетными гостями в Музее боевой славы.

На мероприятии присутствовали ветераны СВО и других конфликтов, представители Совета ветеранов, депутаты Московской областной Думы и местного Совета депутатов, педагоги и другие гости. Школьники поименно вспомнили земляков — Героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, погибших при исполнении долга. Ученики подготовили презентации и творческие номера, рассказали о посещении памятников и музеев, а также возложили цветы к мемориалам.

Особым событием стало открытие парты Героя, посвященной выпускнику школы Ивану Панину, погибшему в августе 2024 года под Курском. Право открыть парту предоставили директору школы и матери героя, память погибших почтили минутой молчания. Ветераны отметили высокий воспитательный эффект урока, а руководители ветеранских организаций подчеркнули важность подобных мероприятий для формирования патриотизма у молодежи. Благодарственные письма вручили школьникам и гостям, среди которых были 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Мещерякова и заслуженный учитель России Надежда Желтухина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.