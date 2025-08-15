В «БумБатле» в 2025 году уже поучаствовали более 416 тысяч россиян

Начиная с 2025 года Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит круглый год. За первые шесть месяцев текущего года к акции присоединились 416 336 человек, которые передали на переработку макулатуру разного формата, об этом говорится на официальном сайте проекта.

Каждый сезон организаторы акции, приуроченной к национальному проекту «Экологическое благополучие», проводят промежуточные результаты и выбирают победителей в той или иной номинации.

Соревновательный элемент остается важной частью проекта. Участники могут собирать макулатуру как индивидуально, так и командами, помогая своему региону занять лидирующие позиции в общем зачете. Сезонные результаты личных и семейных достижений будут оглашаться четыре раза в год, тогда как финальные итоги командных и региональных соревнований станут известны только в марте 2026 года.

Макулатуру для участия в акции принимают в разных организациях, включая образовательные учреждения всех уровней, офисы компаний-участников, государственные структуры и специальные пункты приема. Для удобства граждан на официальном сайте акции размещена интерактивная карта, позволяющая найти ближайшие пункты сбора бумаги.

Начиная с 1 января 2025 года в акции уже поучаствовали 416336 человек из 89 регионов России. В общей сложности участники «БумБатла» собрали 993 тонны макулатуры. Лидирующее место по сбору макулатуры заняла Москва, на втором месте оказался Краснодарский край, а тройку лидеров замкнула Московская область. Подробнее о том, как стать участником акции, можно узнать на официальном сайте проекта.