В Бронницах прошла церемония закрытия Рождественских чтений Коломенской епархии

Впервые в истории рождественских образовательных чтений масштабное мероприятие прошло в Бронницах. На церемонии собрались педагоги и церковнослужители юго-восточной части Подмосковья.

В рамках программы состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Специальный приз за работу «Илья Пророк» в номинации «Православная икона» получил Матвей Белогубов из Бронниц.

Особое внимание уделили педагогам, подготовившим участников конкурса. Благодарственной грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Павла наградили исполняющую обязанности директора Бронницкого филиала МАДИ Эллу Верещагину.

В концертной части выступили детский ансамбль «Звездная россыпь» и сводный хор православных семей 1-го Бронницкого благочиния. Глава города Дмитрий Лысенков подчеркнул важность передачи духовных традиций и сохранения памяти для сплоченности общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.