В Бронницах продолжают обеспечивать квартирами детей, оставшихся без родителей

В пятницу глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков вручил ключи от квартиры юной жительнице Арине Руслановой. Это важное событие произошло в рамках реализации государственных полномочий по обеспечению специализированным жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрацией города Бронницы была приобретена однокомнатная квартира площадью 33,5 кв. м, расположенная по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Горка, д. 7, кв. 98. Эта квартира вручена Арине Мокряк, которая родилась 31 июля 2007 года и осталась без родительской заботы.

Квартира уже оснащена всем необходимым для комфортного проживания, а также меблирована, что позволит Арине без лишних забот начать новую жизнь и обустроить свое пространство.

Это событие символизирует поддержку и заботу общества о молодых людях, нуждающихся в помощи, и открывает перед Ариной новые возможности для создания своего будущего.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.