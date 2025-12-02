В Бронницах открыли зимний сезон в парке Бронницкий луг 1 декабря

Открытие зимнего сезона в парке Бронницкий луг прошло 1 декабря в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Мероприятие собрало детей и взрослых на праздничные программы и шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 декабря в парке Бронницкий луг состоялось открытие зимнего сезона в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Юные жители Бронниц встретили праздник вместе с любимыми сказочными героями.

Вечером в парке работала самоварная станция, где гости могли насладиться чаепитием с ароматным чаем и согреться под звуки зимнего праздника. В 18:30 началась анимационная программа «Рецепт морозного чуда», в ходе которой дети и взрослые весело встречали своих любимых персонажей.

На сцену вышла Баба Яга с шоу-иллюзиями, а затем прошло торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Работала почта Деда Мороза, куда гости отправляли свои заветные желания. Особое впечатление произвело шоу светящихся барабанов, подарившее зрителям незабываемые эмоции.

Вечер завершился зажжением главной ёлки парка, что добавило волшебства и тепла в сердца присутствующих. Зима в Подмосковье стартовала с ярких эмоций и праздничного настроения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.