В Бронницах откроют купель на пруду во время Крещенских купаний

В ночь с 18 января на 19 января в Бронницах будет действовать купель на пруду «Центральный» для купания. Место проведения: г. о. Бронницы, ул. Центральная, д. 13А, сообщает пресс-служба администрации округа.

Оборудованная купель для крещенских купаний в Бронницах остается на традиционном месте: пруд на ул. Центральная. Здесь будут размещены обогреваемые палатки для переодевания, туалетные кабинки, всех желающих ждет горячий чай и пирожки, для удобства и безопасности горожан будет организовано освещение и дежурство сотрудников экстренных служб, администрации и представителей общественных организаций. Сейчас специальные службы готовят место для праздничных омовений.

Накануне праздника, 18 января в 20:00, состоится обряд освящение воды и уже после этого все желающие смогут окунуться в воду.

Жителям стоит обратить внимание, что купание в других водоемах городского округа запрещено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.