В Брянской области продолжит затапливать ряд населенных пунктов

Жителей Брянской области предупредили о затоплениях в ряде населенных пунктов

В Брянской области 5 и 6 апреля будет половодье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Будет и дальше затапливать садовые, приусадебные участки. Также половодье может затронуть объекты инфраструктуры.

Непогоду стоит ждать жителям некоторых населенных пунктов городского округа Брянск, СО «Двуречье», СО «Заречное», Радицы Крыловки, СО «Десна-2», Трубчевска, Белой Березки. Также половодье будет в Брянском районе, рядом с дорогой к СНТ «Деснянское».

Богомаз призвал жителей принять соответствующие меры, чтобы сохранить недвижимость и иное имущество. Также он порекомендовал звонить по номеру 112.

