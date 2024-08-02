сегодня в 22:53

Украинские силы терпят поражение у города Красноармейска, играющего роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Запад опасается, что Киеву не хватает техники и боеприпасов для продолжения боевых действий, сообщает РИА Новости .

«Российские войска постепенно продвигаются к ключевому стратегическому городу Покровску (украинское название Красноармейска-ред.) в восточном районе Донецка, в то время как Украина борется с нехваткой солдат», — пишет британская газета Independent.

В статье отметили, что оснащению новых украинских бригад мешают задержки военной помощи от западных союзников Киева.

Из материала следует, что украинская армия может потерпеть серьезное поражение оперативных масштабов в данном регионе. Западные военные эксперты опасаются, что у киевского режима не хватит техники и снарядов для продолжения боевых действий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что под контроль российских сил перешли населенные пункты Прогресс и Евгеновка, расположенные на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).