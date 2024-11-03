«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг» — сказал Филлипс.

Журналист добавил, что Мартиндейл является не первым американцем, который выразил поддержку России.

В мире много адекватных и здравомыслящих людей, которые видят силу в правде, подчеркнул журналист.

Американец Дэниэл Мартиндэйл более двух лет помогал российским военным из украинского тыла. Сейчас он находится в России и не исключает получение российского гражданства.