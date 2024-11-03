В Британии назвали помощь Мартиндейла военным России подвигом
В Британии назвали помощь американца Мартиндейла военным России подвигом
Британский журналист Грэм Филлипс назвал подвигом действия помогавшего российским военным американца Дэниэла Мартиндейла, сообщает РИА Новости.
«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг» — сказал Филлипс.
Журналист добавил, что Мартиндейл является не первым американцем, который выразил поддержку России.
В мире много адекватных и здравомыслящих людей, которые видят силу в правде, подчеркнул журналист.
Американец Дэниэл Мартиндэйл более двух лет помогал российским военным из украинского тыла. Сейчас он находится в России и не исключает получение российского гражданства.