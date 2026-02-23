В Бородине почтили память героев Отечества торжественным церемониалом

В честь Дня защитника Отечества 21 февраля на легендарном Бородинском поле прошло торжественное мероприятие, объединившее историю, спорт и память о подвиге предков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального окгруга.

Торжественный церемониал стартовал у памятника «Танк Т-34». С поздравительным словом к военнослужащим и жителям Можайского округа обратились почетные гости. Участников приветствовали директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, военный комиссар Руслан Меладзе, а также Герой России полковник Сергей Шейко, внук легендарного Героя Виктора Ивановича Полосухина — Виктор Поняков и другие.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. К мемориалу были возложены цветы, а троекратный ружейный залп ознаменовал дань уважения всем защитникам Отечества разных эпох.

Кульминацией события стал старт традиционного лыжного пробега. Маршрут, проложенный по памятным местам поля русской славы, преодолели военнослужащие местных гарнизонов и любители активного отдыха — жители Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.