На Исторической сцене Большого театра 5 декабря прошла репетиция уникального музыкального номера, который представят12 декабря в «ВТБ Арене» на XXIX Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».Об этом сообщила пресс-служба«Русской Медиагруппы».

Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» всегдаотличалось ярким шоу длязрителей.Каждый год«Русское Радио» готовит для гостей невероятные музыкальные сюрпризы.

На главной театральной сцене в Большом театра состоялась репетиция, в которой поучаствовали оркестр театра, актриса и певица Елена Север и солист Мариинского театра Роман Широких. Также репетицию посетил маэстро Валерий Гергиев.

Всопровождении симфонического оркестра Большого театрана сценепрозвучитпесня, написанная на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Песня, номер к которой мы готовим, полюбилась зрителям, тронула их сердца. Наверное, многие уже догадываются, о какой композиции идет речь. Нет сомнений, что вместе с симфоническим оркестром она будет звучать еще более мощно. Ни для кого не секрет, что „Золотой Граммофон“ — главная русская музыкальная Премия, которая проходит уже 29-й год. Мы популяризируем русскую музыку. А Большой театр — символ России, и нам хотелось совместить и усилить эти аспекты и порадовать зрителей „Золотого Граммофона“, –рассказалатайны Елена Север.

До XXIX Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» осталась неделя.Зрителиещемогутзанять последние оставшиеся места и увидетьновый эксклюзивный номер, который больше не повторится, а такжесамую грандиознуюцеремонию года.