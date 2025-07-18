В болгарской Враце нашли древний дворец, пока строили жилой дом

В болгарском городе Враца во время строительства жилого дома археологи обнаружили древний дворец, который, вероятно, был построен для царя трибаллов — фракийского племени, жившего в Железном веке, сообщает Сноб со ссылкой на BNT News.

Исследователи нашли позднесредневековый некрополь, датируемый XII–XIV веками, после чего они продолжили раскопки и обнаружили каменную платформу, называемую крепис. Еще глубже под ней было найдено большое сооружение из хорошо обработанных каменных блоков.

Директор Регионального исторического музея Врацы Георгий Ганецовский отметил, что благодаря архитектурным особенностям здания можно предположить его назначение. Так, специалисты пришли к выводу о том, что это был царский дворец, который впоследствии стал мавзолеем.

Более того, исследователи уверены, что находка связана с Могиланским курганом, который находится совсем недалеко. Там в 1960 году были найдены 3 гробницы с золотыми артефактами и колесницей, а поиск этого дворца затянулся на 50 лет.