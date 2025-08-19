В Богородском округе завершили работы по комплексному благоустройству дворов

В этом году, за весенне-летний период в Богородском округе были успешно завершены масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В рамках программы удалось модернизировать десятки дворов, что значительно улучшило качество жизни жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В перечень основных выполненных работ вошли ремонт и асфальтирование дорожного покрытия. Также организация удобных парковочных зон, озеленение территорий, высадка деревьев и кустарников. Помимо этого, монтаж энергоэффективного освещения, обустройство зон отдыха с лавочками и урнами.

Проект реализован с учетом пожеланий жителей. Это позволило создать комфортную и безопасную среду для всех возрастных групп. Теперь дворы стали не только ухоженными, но и функциональными, способствуя активному отдыху и общению соседей.

Администрация Богородского округа благодарит всех, кто принимал активное участие в обсуждении и реализации проекта, и продолжает работу по развитию инфраструктуры муниципалитета.

Теперь благоустроенными дворами и ухоженными территориями наслаждаются жители Ногинска, г. Электроугли и Старая Купавна. Среди них жители ул. Рабочей, д. 34; Рогожской, д. 41; Соборной, д. 4А и ул. 3-го Интернационала, д. 70; ул. Чапаева, д. № 14, 16, 18, 20, Рузинского пр-д, д. 2, д. 4, ул. Ильича, д. 67; ш. Энтузиастов, д. 15Б; ул. 2-й Истомкинский, д. 5,9, ул. Юбилейной, д. № 4, 8, 7А; ул. 1-я Ревсобраний, д. 8, 10; ул. Декабристов, д. 79; ул. Советской Конституции, дд. № 39, 41, 43, 45.

Если говорить об Электроуглях, то уже сданы следующие адреса: ул. Комсомольская, д. 48, ул. Железнодорожная, д. 31, ул. Школьная, д. 55, мкр-н Светлый, д. 26 и ул. Советская, д. № 13, 13а. В старой Купавне — это ул. Советская, д. 1А и ул. Октябрьская, д. 8, д. 56.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.