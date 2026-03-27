В Богородском округе ветеран СВО провел урок мужества для школьников

Урок мужества с участием ветерана специальной военной операции Виктора Шерстнева прошел 25 марта в центре образования № 29 Богородского округа. Старший сержант рассказал школьникам о службе, ранениях и спортивных достижениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостем встречи стал старший сержант, командир танка и ветеран СВО Виктор Шерстнев. Он поделился с учениками своим жизненным путем — от участия в студенческой игре «Зарница» до победы на чемпионате мира по танковому биатлону в 2018 году.

Военнослужащий рассказал о службе и о том, как оказался в зоне специальной военной операции. Несмотря на полученные ранения, он продолжает активно заниматься спортом. Сегодня в числе его достижений — академическая гребля, прыжок с парашютом и восхождение на Эльбрус.

«Важную роль в жизни человека играет семья, ее поддержка. Это всегда вдохновляет и дает силу в любых жизненных ситуациях», — отметил боец.

Школьники внимательно слушали рассказ гостя и поблагодарили его за встречу. На личном примере Виктора Шерстнева ребята увидели, что мужество, сила духа и любовь к Родине проявляются не только на поле боя, но и в повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.