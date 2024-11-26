В Богородском округе установили 22 детские игровые площадки в 2024 году

В Богородском округе завершено выполнение программы по установке детских игровых площадок, запланированных на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В целом, проект близится к завершению. Сейчас выполняются финальные работы, связанные с благоустройством: установка досок информации и устранение мелких недочетов. В перечне — 22 адреса. Причем речь идет не только о крупных населенных пунктах (в одном только Ногинске — 11 адресов), но и о сельских поселениях муниципалитета, в частности, это деревни Караваево, Мишуково и Тимохово, п. Новостройка, с. Балобаново.

Программа установки детских игровых площадок реализована за счет средств местного и областного бюджетов.

Игровые комплексы устанавливаются с учетом современных требований к безопасности — все они оснащены безопасными и удобными игровыми элементами. Для удобства родителей на площадках устанавливают скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.