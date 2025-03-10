В Богородском округе уход за памятниками стоит на особом контроле

Вместе с мастером участка предприятия «Городское хозяйство» Игорем Касьяновым депутат БГО Олег Кобляков проверили состояние памятников героям Великой Отечественной войны в городе Электроугли. Как отметил депутат, есть некоторые недочеты, которые обязательно надо исправить в ближайшее время. Например, у Вечного огня была проблема с горелкой, которая иногда тушилась от сильного ветра. После депутатского обращения форсунки прочистили, так что сейчас пламя хорошее и стойкое.

Также во время осмотра газовщики обратили внимание на монетки и мусор, которые жители бросают внутрь Вечного огня.

«Уважаемые жители, так делать нельзя! Прошу обратить на это ваше внимание — нельзя бросать посторонние предметы в это святое место!» — подчеркнул Олег Кобляков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.