В Богородском округе торжественно вручили паспорта юным гражданам

В центре «Про Молодежь» в Богородском округе прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации. Этот день стал знаменательной датой для одиннадцати ребят, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов вручил юным гражданам документ. Он поздравил ребят со столь важным этапом в жизни, пожелал стать достойными гражданами нашей страны.

«Я желаю вам с гордостью, с честью пронести этот документ через всю вашу жизнь. Желаю вам, чтобы вы могли гордиться тем, что вы являетесь гражданами великой страны, Российской Федерации. Нам есть, чем гордиться. У нас огромная, прекрасная история. И быть гражданином России — это очень почетно!» — сказал депутат.

Волнительность момента вместе с ребятами разделили их родители. На память у ребят остались подарки и фотографии.

Торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ проходят ежемесячно. Чтобы получение документа запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в МФЦ сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.