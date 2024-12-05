В Богородском округе проверили организацию горячего питания для школьников

Депутат совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов вместе с родителями посетили центр образования № 33 и провели контроль организации питания обучающихся. В рамках встречи депутат пообщался с работниками столовой и с педагогами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках визита оценил организацию питания детей. Провел анализ соответствия приготовленных блюд утвержденному меню. Санитарное состояние обеденного зала и пищеблока также соответствует необходимым стандартам. Обращает на себя внимание чистота и порядок, что является важным аспектом для обеспечения безопасности питания. Замечаний по обеспечению учащихся горячим питанием выявлено не было», — отметил Ермилов.

С 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и попробовать еду, которую дают детям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.