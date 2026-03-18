В Богородском округе прошел телемост к 12-летию воссоединения с Крымом

Телемост «Крым: мост между эпохами» прошел 17 марта в Богородском округе с участием школьников, студентов и ветеранов СВО. К онлайн-встрече, организованной министерством культуры Республики Крым, присоединились представители образовательных и общественных организаций округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками телемоста стали ученики центра образования №21, студенты колледжа «Энергия», представители ассоциации ветеранов СВО Богородского округа и специалисты городской библиотеки филиала №1.

В ходе мероприятия учащаяся центра образования №21 Надежда Веселова исполнила песню «Родина». Студенты колледжа прочитали стихи о любви к Родине. Политологи и жители полуострова поделились воспоминаниями о событиях 2014 года и личным опытом участия в референдуме.

В этом году исполнилось 12 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Эксперты отметили изменения, произошедшие в регионе за это время. По их данным, реализовано более 700 строительных проектов, построено около 1,5 тыс. км новых дорог, возведены больницы, поликлиники, школы и детские сады, обновляется инфраструктура полуострова.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.