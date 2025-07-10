В Богородском округе продолжается мониторинг благоустройства дворов

Депутатский корпус Богородского округа продолжает мониторить ход комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципалитете. Так, депутаты Павел Ермилов, Олег Карцов, Олег Пушенок и Сергей Жулябин проконтролировали ход работ по установке детской игровой площадки по адресу: г. Ногинск, ул. Соборная, дом № 4А, ул. 3-го Интернационала, дом № 70. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь уже установили игровые элементы. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вокруг площадки. Работы проводятся в рамках муниципальной программы Богородского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы, с учетом пожеланий жителей.

В рамках работ здесь также предусмотрено озеленение придомовой территории и установка уличного освещения.

В этом году в адресном перечне работ 19 адресов, а также планируется установка восьми игровых комплексов по губернаторской программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.