В Богородском округе планируют провести реконструкцию Центра образования № 23

сегодня в 22:16

В Богородском городском округе планируют провести реконструкцию Центра образования № 23. Работы будут завершены в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ „Центр образования № 23“ в Богородском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Центр образования № 23», Московская область, Богородский округ, р. п. Обухово, ул. Ленина, дом № 85.

Подрядчику предстоит подготовить проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные работы, технологические решения, провести благоустройство территории, поставить оборудование. Проектная вместимость обучающихся — 600 чел.

Работы будут завершены в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.