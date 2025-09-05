В Богородском округе открылась новая современная детская площадка

В сельском поселении Ельня Богородского округа завершено строительство новой детской игровой площадки, реализованной в рамках губернаторской программы развития территорий. Объект общей площадью 450 квадратных метров стал настоящим подарком для деревенских семей и маленьких детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пространство разделено на несколько функциональных зон: современный игровой комплекс для детей разных возрастов и уютный песочный дворик для самых маленьких. Все оборудование соответствует современным стандартам безопасности и экологическим требованиям.

До конца октября на территории будет завершен монтаж дополнительного освещения и системы видеонаблюдения, что обеспечит комфортное и безопасное использование площадки в вечернее время.

Открытие этого объекта стало частью масштабной программы «Год развития территорий», реализуемой по инициативе губернатора Московской области. Новая площадка уже стала популярным местом отдыха для семей с детьми и внесла значительный вклад в благоустройство общественных пространств округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.