В Богородском округе оштрафовали нелегальных продавцов цветов

Рейды по пресечению незаконной торговли цветами прошли с 5 по 8 марта в Ногинске Богородского округа. В отношении нарушителей составили 23 протокола, продукцию частично изъяли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации Богородского округа совместно с представителями МУ МВД России «Ногинское» и народной дружины провели выездные проверки в преддверии 8 Марта. Целью рейдов стало выявление несанкционированной уличной торговли цветами.

В ходе проверок в Ногинске зафиксировали факты продажи цветов вне мест, установленных администрацией округа. В отношении нарушителей составили 23 протокола по статье 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

Также изъято семь партий продукции. Общая сумма назначенных штрафов превысила 127 тыс. рублей, средства поступят в бюджет муниципалитета. В администрации отметили, что контроль за соблюдением требований к торговой деятельности в округе ведется на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.