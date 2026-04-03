В Богородском округе контролируют паводок в СНТ «Сирень»

Администрация Богородского округа контролирует ситуацию с сезонным подтоплением в СНТ «Сирень» в Ногинске в паводковый период. Специалисты увеличивают сброс воды через Успенскую плотину и поддерживают круглосуточную связь с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория СНТ «Сирень» в микрорайоне Рузино-Бабенки исторически подвержена паводкам из-за резкого подъема уровня воды в реке Загребка, притоке Клязьмы. В настоящее время администрация округа совместно с МБУ «Благосфера» увеличивает сброс воды через Успенскую плотину на Клязьме. Это позволяет снизить уровень воды и ускорить ее отток из Загребки.

Для предотвращения подтоплений регулярно проводятся превентивные мероприятия. Осенью прошлого года совместно с жителями расчистили русло реки от веток, поваленных деревьев и бытового мусора, что повысило ее пропускную способность.

С жителями садового товарищества организована круглосуточная связь. Эвакуация не требуется. При этом сформирован резерв сил и средств для оперативного реагирования в случае ухудшения обстановки. В случае введения режима ЧС развернут пункт временного размещения, задействуют необходимую технику, включая плавсредства, а также личный состав муниципального, регионального и федерального уровней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.