В Богородском округе капитально отремонтируют центр образования для детей

Центр образования для детей и взрослых капитально отремонтируют в Богородском округе в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования „Центр образования для детей и взрослых“ в Богородском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: „Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования „Центр образования для детей и взрослых“, Московская область, Богородский округ, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, дом № 117». Предстоит отремонтировать 3-этажное здание 1968 года постройки, общая площадь которого 3815,5 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.