В Богородском округе девятиклассники написали пробный ОГЭ по русскому

Пробный экзамен по русскому языку в формате ОГЭ прошел 3 апреля в центре образования № 35 в Богородском округе. В тестировании приняли участие девятиклассники, которым предстоит государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пробное тестирование стало важным этапом подготовки к итоговым экзаменам. Для школьников это не только проверка знаний, но и возможность заранее погрузиться в атмосферу настоящего экзамена.

Во время процедуры участники отработали организационные моменты: заполнение бланков, соблюдение регламента, контроль времени. Также ребята учли требования к допуску на экзамен — необходимость иметь при себе паспорт и ручку, а также знание порядка проведения и причин возможного удаления.

После получения результатов школьникам предстоит работа над ошибками. Анализ позволит определить слабые темы и сосредоточиться на них в оставшееся до экзаменов время. Итоги пробного тестирования помогут и педагогам скорректировать программу повторения.

«ОГЭ проверяет не только знания, но и тебя на стрессоустойчивость. В этой ситуации очень помогли учителя, которые с нами занимаются, поэтому для особых волнений не было поводов», — поделились девятиклассники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.