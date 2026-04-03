В Богородском округе девятиклассники написали пробный ОГЭ по русскому
Фото - © Управление образования БГО
Пробный экзамен по русскому языку в формате ОГЭ прошел 3 апреля в центре образования № 35 в Богородском округе. В тестировании приняли участие девятиклассники, которым предстоит государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Пробное тестирование стало важным этапом подготовки к итоговым экзаменам. Для школьников это не только проверка знаний, но и возможность заранее погрузиться в атмосферу настоящего экзамена.
Во время процедуры участники отработали организационные моменты: заполнение бланков, соблюдение регламента, контроль времени. Также ребята учли требования к допуску на экзамен — необходимость иметь при себе паспорт и ручку, а также знание порядка проведения и причин возможного удаления.
После получения результатов школьникам предстоит работа над ошибками. Анализ позволит определить слабые темы и сосредоточиться на них в оставшееся до экзаменов время. Итоги пробного тестирования помогут и педагогам скорректировать программу повторения.
«ОГЭ проверяет не только знания, но и тебя на стрессоустойчивость. В этой ситуации очень помогли учителя, которые с нами занимаются, поэтому для особых волнений не было поводов», — поделились девятиклассники.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.
Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.