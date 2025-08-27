В блюдах популярного ресторана Москвы нашли кишечную палочку

Инспекция началась с кухни, где якобы были выявлены нарушения санитарных норм: личные вещи персонала находились вблизи чистой посуды, а бытовые предметы — рядом с продуктами питания. По словам журналистов, также были загрязнены полы, а на соусах отсутствовала маркировка.

Особое беспокойство у команды вызвала кальянная зона, поскольку табачный дым, как они отметили, проникал в игровую комнату для детей, что является нарушением законодательства и представляет опасность для здоровья несовершеннолетних посетителей ресторана.

Редакция SHOT ПРОВЕРКИ отправила образцы блюд из меню в лабораторию для анализа. Результаты оказались неудовлетворительными. В салате «Цезарь» с курицей, шаурме с курицей, лагмане и люля-кебабе были обнаружены КМАФАнМ и БГКП, а в шакшуке выявили наличие кишечной палочки. Из выбранных блюд успешно прошел проверку только плов с бараниной, что, по мнению ведущей, объясняется интенсивной термической обработкой. Кроме того, команда утверждает, что шеф-повар работает на кухне в уличной обуви, а в туалетной комнате уборка на момент визита не проводилась более получаса.

В завершение выпуска сотрудники ресторана продегустировали блюда, в которых лаборатория обнаружила опасные микроорганизмы. Один из них отметил, что совместное приготовление креветок и курицы для разных салатов в одной сковороде является задумкой шеф-повара, а не нарушением, поскольку «повар тоже рисковый парень».

Менеджер заведения прервала общение со съемочной группой после того, как были высказаны замечания и обнародованы результаты лабораторного анализа.