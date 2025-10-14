В бюджет Подмосковья поступило свыше 1,7 млрд руб на изменение назначения земель

Жители Подмосковья активно меняют виды разрешенного использования земельных участков, благодаря чему за 9 месяцев текущего года региональный бюджет пополнился более чем на 1,7 млрд рублей, по по расчету платы за изменение ВРИ оплачено 4106 уведомлений. Всего же с подобными заявками обратились собственники свыше 6 тыс. наделов, их обращения на общую сумму более 5 млрд рублей рассмотрены положительно. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Перед обращением в Росреестр с заявлением на смену вида использования важно заранее выяснить размер необходимой оплаты. Для этого нужно подать электронное обращение через портал госуслуг Московской области («Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка»),

заполнив необходимые данные, включая кадастровый номер участка и выбранный новый вид использования.

Через 12 рабочих дней придет уведомление с суммой оплаты и платежными реквизитами. Только после полной уплаты услуги можно обращаться в Росреестр для официального оформления нового вида использования в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, после подключения ИИ к услуге по расчету платы за изменение ВРИ, сервис стал еще удобнее, он самостоятельно заполняет основные данные об участке, проверяет правильность указанных сведений, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору и автоматически определяет, подлежит ли участок бесплатной смене статуса. Это значительно ускоряет оформление документов и снижает вероятность ошибок.

«Для замены ВРИ владельцу достаточно подать заявление, указав кадастровый номер и новый планируемый вид использования территории. В случае одобрения, ведомство рассчитывает стоимость услуги и направляет реквизиты платежа. Оплатив указанную сумму, владелец вправе направить заявку в Росреестр для внесения изменений в государственный реестр недвижимости. Изменение вида разрешенного использования земельного участка доступно как физическим лицам, так и организациям или их представителям. Процедура является платной лишь тогда, когда планируется строительство жилья любого типа (индивидуальное, многоквартирное, высотное и др.) или использование участка для личных нужд (например, огородничество, садоводство)», — добавил министр.

Важно помнить, что смена вида разрешенного использования возможна исключительно в рамках тех вариантов, которые предусмотрены градостроительными правилами конкретного муниципалитета, где находится участок. Полную информацию обо всех возможных видах использования и действующих ограничениях можно получить на геопортале Московской области, введя там кадастровый номер своего участка. Классификацию же видов разрешенного использования устанавливает приказ Росреестра от 10 ноября 2020 г., которым утвержден соответствующий перечень.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.