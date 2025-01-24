В библиотеке Дмитрова открылась передвижная военно-историческая выставка

2025 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы, а также Годом защитника Отечества. В рамках этого знаменательного события Дмитровская центральная библиотека организовала передвижную военно-историческую выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Эта выставка призвана напомнить о героических страницах нашей истории и отдать дань уважения всем, кто защищал Родину, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Первыми посетителями выставки стали студенты «Дмитровского техникума». Для них была проведена экскурсия, в ходе которой ребята ознакомились с документальными материалами, рассказывающими о суровых испытаниях, выпавших на долю их предков. Эти документы являются свидетельством человеческой мужественности и стойкости, проявленных в годы войны.

Особое внимание было уделено художественной и мемуарной литературе, написанной непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Эти произведения, будучи живыми свидетельствами эпохи, остаются актуальными и по сей день. Они не подвластны времени и не зависят от литературных тенденций, поскольку их ценность заключается в исторической правде и эмоциональной глубине. Чтение таких книг позволяет лучше понять и прочувствовать события тех лет, а также осознать великий подвиг, совершенный нашими предками.

В завершение мероприятия каждый студент получил список рекомендованной литературы, который поможет им глубже изучить историю своей страны и проникнуться уважением к тем, кто сражался за ее свободу и независимость. Эти книги станут важным источником знаний и вдохновения, способствуя сохранению памяти о героическом прошлом и передаче этой памяти будущим поколениям.

«Мы должны всегда помнить, что знание истории своей страны, уважение к подвигам героев — это неотъемлемая часть воспитания настоящих патриотов. Именно поэтому так важно, чтобы молодое поколение читало и изучало рекомендованную литературу, которая поможет им лучше понять и оценить великий подвиг своих предков», — отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

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