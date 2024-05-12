сегодня в 15:14

В Белгороде возобновили спасательные работы после отмены «ракетной опасности»

В Белгороде на месте ЧП продолжили поисково-спасательные работы после отмены сигнала «ракетная опасность», сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее спасатели вынуждены прервать поисково- спасательные работы из-за сигнала ракетной опасности в Белгороде.

В результате поисково-спасательных работ уже удалось спасти 16 человек.

Супружеская пара и трое их детей могут быть под завалами многоэтажного дома в Белгороде.