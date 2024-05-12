В Белгороде возобновили спасательные работы после отмены «ракетной опасности»
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В Белгороде на месте ЧП продолжили поисково-спасательные работы после отмены сигнала «ракетная опасность», сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее спасатели вынуждены прервать поисково- спасательные работы из-за сигнала ракетной опасности в Белгороде.
В результате поисково-спасательных работ уже удалось спасти 16 человек.
Супружеская пара и трое их детей могут быть под завалами многоэтажного дома в Белгороде.