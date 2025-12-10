В Балашихе за два года создано почти 20 тысяч рабочих мест

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров, только в 2024 году в Балашихе было создано около 10 тысяч рабочих мест. Он напомнил, что развитие экономики и создание новых рабочих мест являются ключевыми направлениями Народной программы «Единой России», передает пресс-служба партии.

«По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал муниципалитета составил более 62 миллиардов рублей. В 2025 году, уже можно говорить с уверенностью, мы превысим показатель прошлого года», — сообщил Сергей Юров.

В округе функционируют 5 индустриальных парков, четыре из них — «Лунн», «Соболиха», «Демидов», «Румянцев» — полностью заполнены резидентами. Это почти 150 компаний, 37 из которых были привлечены в 2025 году. Общая площадь существующих и создаваемых индустриальных парков составляет около 200 гектаров.

В Балашихе активно работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках муниципальной программы «Предпринимательство» финансовую поддержку от города в 2024 году получили 13 организаций на общую сумму более 14 миллионов рублей. Еще 24 малых и средних предприятия получили финансовую поддержку из областного бюджета — более 65 миллионов рублей.

Одним из получателей поддержки стала компания «Тайм», занимающаяся оптовыми поставками отопительного оборудования по всей России. Осенью 2025 года предприятие запустило современный производственно-складской комплекс, где более 200 человек производят сантехнические изделия.

«Наш проект реализован благодаря программе импортозамещения губернатора Московской области Андрея Воробьева. В сентябре 2022 года мы заключили договор аренды земельного участка по программе „Земля за 1 рубль“, на данный момент ужепроизводим сантехнические инсталляции скрытого монтажа. У нас запущено производство, созданное с нуля. Была проделана большая работа, подобрано лучшее оборудование, сформирована команда высококлассных специалистов. И сегодня мы создаем продукт, который по своим характеристикам не уступает западным аналогам и доступен по цене российскому потребителю», — рассказал генеральный директор ООО «Тайм» Михаил Ивлев.

Другой пример — компания «Коттон клаб», которая в июне 2025 года завершила реконструкцию цеха по производству нетканого полотна. Общий объем инвестиций в проект — свыше 1 миллиарда рублей.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Подмосковье продолжается системная работа по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для предпринимательства.

«Чтобы наш бизнес и дальше динамично развивался, в трехлетнем бюджете мы закладываем необходимое финансирование на госпрограмму „Предпринимательство Подмосковья“. Планируем, что в следующем году это будет порядка 17 млрд. руб», — добавил Игорь Брынцалов.