В Балашихе в мкр Новский установят уличное освещение

Заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский совместно с представителями профильных управлений администрации округа провел встречу с жителями микрорайона Новский в формате выездной администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выездные администрации у нас проводятся регулярно в разных микрорайонах. Вот был запрос от жителей частного сектора микрорайона Новский. Там четыре муниципальных дома, в основном это частный сектор. И есть ответственные, активные люди, которые попросили у главы Балашихи провести встречу со всеми сотрудниками администрации. Мы организовали такую встречу по запросу», — сказал Дмитрий Варнавский.

В рамках выездной администрации вопросы жителей были связаны с земельными отношениями и сферой ЖКХ. Было принято решение организоваться встречу жителей микрорайона с адвокатами, которые разъяснят юридические аспекты решения возникших вопросов.

Также вопросы касались и темы благоустройства: жители обратились к представителям профильного управления с просьбой установки уличного освещения и детской площадки.

По результатам выездной администрации данные запросы взяты в рассмотрение и будут приняты меры по их реализации в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Светлый город».

Выездные администрации в Балашихе проводятся по принципу «одного окна» в разных микрорайонах. Во время встреч жители могут обратиться напрямую к представителю любого управления администрации округа. Все темы обращений записываются, по каждому вопросу житель получает ответ.

