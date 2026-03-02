В Балашихе Светлана Тананова развивает агрохолдинг

Директор агрохолдинга «Капитал-ПРОК» из Балашихи Светлана Тананова более 35 лет работает в сфере сельского хозяйства и участвует в реализации проектов продовольственной безопасности. Компания производит корма, ветеринарные препараты и средства дезинфекции, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Светлана Тананова руководит агрохолдингом «Капитал-ПРОК» уже 30 лет. Предприятие работает с 1996 года и выпускает корма для животных, ветеринарные препараты, дезинфектанты, а также средства для сада и огорода. С 1999 года компания располагается в Балашихе на Звездной улице.

По словам руководителя, ее путь в профессию начался с химии.

«В нашей семье все химики. Закончив школу в 16 лет, я пришла лаборантом в мамину лабораторию металловедения. Окончила факультет металловедения Всероссийского заочного машиностроительного института. В период перестройки специальность, как мне казалось, утратила актуальность. Тогда я познакомилась с разработчиками средств дезинфекции для станций санэпиднадзора и активно включилась в эту работу», — рассказала Светлана Тананова.

В конце 1990-х сельское хозяйство испытывало дефицит кормов. Компания занялась разработкой премиксов — биологически активных добавок к комбикормам. Первый продукт для кур бесплатно предложили в сельском магазине Калужской области, после чего спрос резко вырос. Позднее были созданы премиксы для коров, лошадей, коз, свиней и молодняка. Сегодня предприятие также выпускает корма для оленей и других диких животных.

Кроме того, «Капитал-ПРОК» производит средства дезинфекции. Мелок от бытовых насекомых, разработанный компанией, применялся для защиты гобеленов Третьяковской галереи от моли и жука.

Светлана Тананова участвует и в общественной деятельности. В 2020 году она вступила в партию «Единая Россия» и была избрана в совет депутатов Балашихи. В округе она координирует проект «Российское село», направленный на развитие сельских территорий, льготной сельской ипотеки, кооперации и инфраструктуры.

«Реализация стратегии продовольственной безопасности — важнейшая задача для страны. Без села нет России», — подчеркнула она.

Отдельное направление работы — помощь участникам СВО и поддержка волонтеров. По ее словам, предприятие передает гуманитарную помощь, в том числе средства для ухода за кожей, которые отправляют бойцам на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.