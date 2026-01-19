В Балашихе стартовал межшкольный этап турнира «Математические бои»

Межшкольный этап турнира «Математические бои» начался 18 января в гимназии №1 имени А.В. Баландина в Балашихе. В соревнованиях участвуют ученики 5–8 классов из 34 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках турнира каждая команда сыграет дважды, чтобы повысить объективность результатов. В первый день победу одержала команда шестиклассников гимназии №1 «Братство первых». Капитан команды Антон Гончаров отметил слаженную работу участников и общую цель — стать двукратными чемпионами.

Муниципальный координатор Татьяна Сырых рассказала, что семь лучших команд по итогам школьного этапа уже вышли в муниципальный. Остальные коллективы поборются за дополнительную путевку в турнире «Товарищеские встречи имени И.Г. Петровского». В финал пройдут только восемь команд.

Математический бой — это командное состязание, в ходе которого участники решают сложные задачи, а затем презентуют свои решения соперникам. Противники анализируют представленные решения, выявляют ошибки и получают оценки от жюри. Итоговая победа достается команде, набравшей больше всего баллов за правильные решения и грамотную критику оппонентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.