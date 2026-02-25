В Балашихе провели встречу к 34-летию космического агентства

Патриотическая встреча к 34-летию со дня образования Российского космического агентства прошла 25 февраля в школе №5 Балашихи с участием депутата, педагога, волонтеров и участника СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутат совета депутатов Балашихи Евгений Горбатов, учителя, волонтеры, участник СВО Михаил Панасенко и жители округа. Участникам напомнили об истории отечественной космонавтики и современных проектах отрасли.

«Сегодня, как никогда важно помогать друг другу. Мы собираем гуманитарную помощь, поддерживаем семьи военнослужащих, заботимся о ветеранах. Мы помним нашу историю и отдаем дань уважения тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Сила нашего общества — в единстве поколений, в преемственности традиций и ценностей», — сказал Евгений Горбатов.

Учитель истории школы №5 Анна Короткова рассказала о создании и развитии Российского космического агентства. По ее словам, с 1992 года реализованы десятки крупных проектов: обеспечивалась работа орбитальных станций, запускались научные аппараты, совершенствовались ракеты-носители, расширялась группировка спутников связи и навигации.

«С момента своего создания в 1992 году агентство приняло на себя ответственную миссию: сохранить и приумножить наследие советской космонавтики, обеспечить непрерывность российских пилотируемых полетов, развить научно-технический потенциал и укрепить позиции России в мировом космическом сообществе», — подчеркнула Анна Короткова.

Также участникам рассказали о благотворительных акциях в поддержку бойцов специальной военной операции, работе волонтерских организаций и сборе гуманитарной помощи. Подобные историко-патриотические встречи регулярно проходят в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи, объединяя разные поколения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.