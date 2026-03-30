В Балашихе прошли соревнования по цигуну для старшего поколения

Открытые дружеские соревнования «Энергия долголетия — сила в движении!» прошли 28 марта в спортивном комплексе «Орион» в Балашихе. В них приняли участие более 200 представителей программы «Активное долголетие» из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На площадке собрались 15 команд из Солнечногорска, Химок, Щелково, Красногорска, Зеленограда, Долгопрудного, Москвы и других территорий. Участники продемонстрировали навыки оздоровительного цигуна — древней китайской практики, сочетающей плавные движения, дыхательные техники и концентрацию внимания.

Программа включала показательные выступления инструкторов Всероссийской федерации цигун, массовое выполнение комплекса «Ба Дуань Цзин», а также командные и индивидуальные зачеты. Спортсмены соревновались в точности движений, контроле дыхания и технике исполнения.

С приветственными словами к гостям обратились председатель совета депутатов Балашихи Г. В. Попов, бронзовый призер Олимпийских игр, мастер спорта России М. С. Жирова и директор КЦСОР «Балашихинский» О. А. Садилова. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что такие встречи укрепляют здоровье и поддерживают активный образ жизни старшего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.